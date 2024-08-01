Бабочка-вредитель любит влагу, тепло и очень быстро размножается. Насекомые питаются соками из нижнего листа, затем капуста начинает желтеть, впоследствии на ней появляются черные пятна, а овощ становится непригодным для еды.

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От белокрылки страдает не только капуста, но и помидоры, огурцы, кабачки, перец, баклажаны и сельдерей. Как только увидите белокрылку – начинайте с ней бороться.

Однако насекомое является коварным, потому что может привыкать к тому, что должно было бы ее убивать, поэтому меняйте различные средства и проводите обработку раз в 5 дней.

Чем брызгать белокрылку на капусте

Раствор молока, масла и соды

Смешайте 100 миллиграммов жидкого мыла, 100 миллиграммов подсолнечного масла, 1 столовую ложку соды, 0,5 литров молочка и 5 литров воды. Этим раствором надо обработать листья со всех сторон.

Настой чеснока

Измельчите на терке 100 граммов очищенных зубчиков чеснока, залейте их 0,5 литром воды и дайте настояться 5 дней. В одном литре воды разведите 5 миллиграммов полученного настоя и опрыскивайте им пораженные растения.



Используйте чеснок в борьбе с белокрылкой / Фото Pexels

Раствор йода и соды

К 1 литру воды добавьте 40 граммов мыла, 1 чайную ложку йода и 2 ложки соды. Перемешайте и доведите объем чистой водой до 10 литров. Полученной смесью можете обрабатывать овощи.

Настой полыни

3 столовые ложки травы залейте 1 литром воды и настаивайте 2 дня. Готовый раствор можете распылять на капусту.

Дегтярное мыло

Избавиться можно не только от взрослых насекомых, но и личинок белокрылки. Сначала смойте их струей воды, а тогда в 0,5 литрах воды растворите 3 столовые ложки дегтярного мыла и протрите листья губкой.