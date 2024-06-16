Белокрылки на капусте больше не будет: какое средство из аптеки может спасти урожай

Белокрылка порой может нанести непоправимый вред урожаю. Мелкие насекомые обладают способностью быстро размножаться, а взрослые особи портят капусту. Если вы заметили первые поражения на растениях, скорее прибегайте к действенным методам борьбы с вредителем.

Распознать белокрылку на капусте не совсем просто. Насекомое прячется на нижней стороне листовых пластин, а если чувствует опасность, то перелетает в другое место.

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Даже личинки питаются соком растения, не говоря уже о взрослых белокрылках, которые прокалывают клеточную оболочку и капуста начинает погибать. Колония белокрылок всего за несколько дней способна уничтожить урожай.

Насекомые вредны тем, что переносят бактерии, грибки и вирусы с одного растения на другое. Листья пораженные белокрылкой начинают вянуть, скручиваться и желтеть, а плоды погибать.

Опытные садоводы определили, что для борьбы с белокрылкой нужно использовать нашатырный спирт.



Белокрылку убивает нашатырный спирт / Фото Википедия

Как избавиться от белокрылки на капусте

Для профилактики вам надо взять 25 миллиграммов нашатырного спирта и развести его в 10 литрах воды и 50 граммах хозяйственного мыла или любого моющего средства. Раствор из этих компонентов надо распылять над кустом раз в неделю, чтобы уберечь овощи в течение всего лета.

Также от белокрылки на капусте помогает натертое хозяйственное мыло растворенное в 10 литрах теплой воды с добавлением 3 столовых ложек нашатырного спирта. Этим раствором обрабатывайте пораженные листья капусты.

Нашатырный спирт убивает насекомое и способствует тому, чтобы растение не трогали другие вредители. Мыло создает защитный эффект с помощью плотной пленки, которая оседает на побегах листьев.

Эксперты советуют уделять особое внимание распылению в нижней части листьев, поскольку именно там больше всего прячутся насекомые. Полученный раствор надо применять сразу, поскольку потом резкий запах может исчезнуть, поэтому действие от раствора уже будет минимальным.