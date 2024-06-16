Розпізнати білокрилку на капусті не зовсім просто. Комаха ховається на нижній стороні листових пластин, а якщо відчуває небезпеку, то перелітає в інше місце.

До теми Попелиці більше не буде: як дієво позбутися від шкідників без хімії

Навіть личинки харчуються соком рослини, не кажучи вже про дорослих білокрилок, які проколюють клітинну оболонку і капуста починає гинути. Колонія білокрилок всього за кілька днів здатна знищити врожай.

Комахи шкідливі тим, що переносять бактерії, грибки та віруси з однієї рослини на іншу. Листя уражене білокрилкою починає в’янути, скручуватися та жовтіти, а плоди гинути.

Досвідчені садівники визначили, що для боротьби з білокрилкою потрібно використовувати нашатирний спирт.



Білокрилку вбиває нашатирний спирт / Фото Вікіпедія

Як позбутися від білокрилки на капусті

Для профілактики вам треба взяти 25 міліграмів нашатирного спирту та розвести його у 10 літрах води та 50 грамах господарського мила чи будь-якого миючого засобу. Розчин з цих компонентів треба розпорошувати над кущем раз на тиждень, щоб вберегти овочі впродовж всього літа.

Також від білокрилки на капусті допомагає натерте господарське мило розчинене в 10 літрах теплої води з додаванням 3 столових ложок нашатирного спирту. Цим розчином обробляйте уражене листя капусти.

Нашатирний спирт вбиває комаху та сприяє тому, аби рослину не чіпали інші шкідники. Мило створює захисний ефект за допомогою щільної плівки, яка осідає на пагонах листя.

Експерти радять приділяти особливу увагу розпилюванню в нижній частині листя, оскільки саме там найбільше ховаються комахи. Отриманий розчин треба застосовувати одразу, оскільки потім різкий запах може зникнути, тож дія від розчину вже буде мінімальна.