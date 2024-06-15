Не завжди для того, щоб вивести попелицю з городу треба використовувати хімічні засоби. Часом народні методи, які вже за роки випробували садівники, є набагато ефективніші, ніж засоби куплені з магазину.

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Оцет

Різкий запах оцту відлякує попелицю. У 10 літрах води треба розвести 10 столових ложок яблучного оцту або 5 столових ложок звичайного оцту. До розчину можна трохи додати рідкого мила. Розчин розмішайте та обприскайте ним кущі, дерева та квіти.

Деревний попіл

Для приготування розчину підігрійте відро води, додайте туди 2 склянки деревного попелу та 30 грамів рідкого мила. Добре все перемішайте та залишіть настоятися на 12 годин. Після цього перелийте в пульверизатор та обприскайте наземні частини рослин. Попелиця від такого розчину загине.

Настоянка валеріани

Вам знадобиться 3 літри води, 50 міліграмів рідкого мила та 25 міліграмів настоянки валеріани. Всі компоненти треба з’єднати, перемішати та обприскати отриманим розчином всі рослини з попелицею.

Мелений перець

На 1 літр води потрібно 50 грамів меленого перцю. Розчин закип’ятіть та залишіть на добу, щоб він настоявся. Процідіть та додайте 10 грамів рідкого мила. Цим розчином обприскуйте дерева, кущі та рослини в саду.

Найкраще обприскування проводити після дощу, якщо впродовж кількох наступних днів буде суха погода. За необхідності розчини можна змінювати та повторювати обприскування. Садівники кажуть, що ви позбудетеся не лише попелиці, але й мурах.