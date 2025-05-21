Вывести долгоносика из клубники очень легко: будете в восторге от результата

Долгоносик время от времени встречается на клубнике. Этот вредитель очень упрямый, поэтому вывести его не так уж и легко. Долгоносик может испортить весь урожай, поэтому стоит сразу браться за его уничтожение.

Вредитель появляется еще на этапе бутонов цветов, соответственно уничтожая будущий урожай, пишет 24 Канал. Для того, чтобы избавиться от долгоносика, даже не придется использовать химию, понадобится всего лишь несколько народных средств.

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Как выглядит долгоносик

Черно-серый небольшой жук имеет длинный хоботок и сам длиной около 3 миллиметров. Долгоносик появляется на огороде еще в начале мая и питается листьями клубники, прогрызая дырки. Когда ягоды цветут, то вредитель откладывает яйца в бутоны цветов и надгрызает их. Уже после того, как личинки проснутся, бутон начинает отсыхать и отпадать.

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Личинки долгоносика окукливаются в почве, потом снова становятся жуками и питаются клубникой вплоть до поздней зимы. Черные пятна по центру цветка – это признак наличия долгоносика. Кроме клубники, жук также любит малину и ежевику, поэтому с этих кустов его тоже надо отгонять.

Как избавиться от долгоносика

Нельзя использовать химические средства, когда ягода уже зацвела, поэтому лучше воспользоваться народными средствами.

Прекрасно помогает бороться с вредителями крепкий раствор горчицы. В литре воды нужно растворить несколько столовых ложек сухой горчицы и опрыскать этим ягоды. Резкий запах отпугнет долгоносика от белянки. В такой же пропорции можно приготовить раствор на основе мятного зубного порошка.



Клубнику надо избавлять от долгоносиков / Фото Pexels

Хорошо борется с вредителями отвар полыни. На 1 килограмм травы нужно 4 литра воды. Все это надо прокипятить 10 минут, а тогда жидкость процедить и долить воды так, чтобы было 10 литров. Также стоит внутрь натереть четверть хозяйственного мыла.

Уже когда клубника будет плодоносить и все равно поедать листья, тогда долгоносиков придется стряхивать в ведро. Это советуют делать утром, когда они ползают по стеблю и ждут восхода солнца. Таким резким встряхиванием куста, можно избавиться более 80% вредителей.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об идеальной молочной подкормке клубники, которая поможет ускорить ее рост.

Чтобы вывести жуков с участка, осенью междурядья клубники надо перекопать, а весной собрать и сжечь остатки листьев.