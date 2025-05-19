Из-за нехватки места на огороде происходят смешанные посадки, однако если на маленьком участке разместить ягоды, овощи, пряные травы и еще посадку цветов, то это может не совсем хорошо повлиять на урожайность, пишет 24 Канал.

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Некоторые растения хорошо влияют друг на друга, поскольку отпугивают ароматом насекомых, уменьшают наличие сорняков или лучше помогают другим растениям усвоить полезные вещества из почвы.

Что нельзя сажать возле клубники

Неправильное соседство может лишить вас урожая, поэтому надо тщательно следить над тем, что можно сажать рядом с клубникой, а что нет. Нельзя сажать клубнику рядом с пасленовыми.

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Помидоры и картофель вытягивают из почвы все питательные вещества, которые необходимы клубнике, поэтому оставят ее в голове. Как результат – ягод будет мало, а их размер будет совсем маленьким. Кроме того, картофель и помидоры распространяют фитофтороз, который является опасным для ягоды.

Дачники советуют сажать клубнику на том участке, где пасленовые росли не менее, чем 3 года назад. Баланс питательных веществ за эти годы восстановится, а все возбудители заболеваний исчезнут.



Названы худшие растения, которые нельзя сажать возле клубники / Фото Pexels

Не стоит сажать возле клубники гвоздики, подсолнухи и топинамбур. Они будут затенять посадки, лишая ягоды солнечного света. Некоторые возле кустов клубники сажают малину, но этого делать нельзя, потому что малина высушивает почву и забирает у клубники всю воду.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о идеальной молочной подкормке клубники, которая поможет ускорить ее рост.

Очень много и часто надо поливать капусту, поэтому если грядки размещены рядом, то кусты клубники могут просто утонуть в излишней влажности. В общем дачники говорят, что клубника не очень прихотлива к соседству, но стоит учесть этих несколько советов, чтобы получить хороший урожай.