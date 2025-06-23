Без химии и вреда для урожая: лучший способ борьбы с колорадским жуком

Колорадские жуки это очень неприятные вредители, справиться с которыми часто бывает очень непросто. Просыпаются они еще весной, и уже тогда начинают искать пищу.

Опытные огородники знают, что колорадский жук нападает не только на картофель, а вредит всем пасленовым: перцу, томатам и баклажанам, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агроцентр".

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Как уничтожить колорадского жука народными методами?

Конечно, отравление колорадских жуков химией будет более эффективным, чем использование любых народных средств. Впрочем, немало огородников все же склоняются к ним из-за безопасности и натуральности.

Очень многие огородники начинают борьбу с колорадским жуком уже тогда, когда замечают этого полосатого вредителя на грядках. Впрочем, наибольшую проблему составляют личинки колорадского жука – они чрезвычайно прожорливы и могут забиваться глубоко в ботву. Впрочем, это не значит, что взрослых жуков можно игнорировать: они быстро размножаются, и их не уничтожают птицы или другие естественные враги. А одна самка колорадского жука за сезон может отложить до 1000 яиц.

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И опытные огородники уже выяснили, какие народные средства работают лучше всего против этих нежелательных гостей на картофеле.

Полынный настой . Для приготовления средства нужно собрать 5 – 6 растений полыни и залить их ведром кипятка. Настаивайте всю ночь, а потом процедите и опрыскайте зараженные части. И учитывайте, что средством нельзя пользоваться часто – он может затормозить развитие овощных культур.

. Для приготовления средства нужно собрать 5 – 6 растений полыни и залить их ведром кипятка. Настаивайте всю ночь, а потом процедите и опрыскайте зараженные части. И учитывайте, что средством нельзя пользоваться часто – он может затормозить развитие овощных культур. Припудривание древесной золой. Этот способ может оказаться чрезвычайно эффективным. Но здесь нужно обратить внимание и на то, какую именно золу вы используете, ведь наиболее губительным для колорадского жука будет березовый. Впрочем, и любой другой покажет хорошие результаты. Припудривать растения нужно утром, пока листья влажные от росы, или же после дождя.

Кстати, ранее мы уже делились элементарным способом отмыть руки от молодой картошки – это проще, чем вы думали.

Припудривание кукурузной мукой. Если золы в хозяйстве не нашлось – не беда, вы можете использовать кукурузную муку. Действие этого средства таково: частицы кукурузы имеют способность увеличиваться в объеме при намачивании. И когда они разбухают в желудке жуков, это приводит к их гибели. Припудривать также нужно по влажным листьям.



С колорадским жуком можно бороться народными средствами / Фото Pexels