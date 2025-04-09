Колорадский жук будет бежать с огорода: вот элементарный способ от него избавиться

С наступлением тепла огородникам нужно беспокоиться не только о посадках огорода, но и о защите участка от разнообразных вредителей. В частности и от колорадских жуков.

Колорадские жуки и их личинки – это злостные враги любого огородника, ведь они поедают листья и плоды не только картофеля, но и многих других пасленовых, сообщает 24 Канал. Поэтому избавиться от них нужно сразу же, как заметите.

Интересно Когда и как обрезать розы: главный секрет пышного цветения

Как бороться с колорадским жуком?

Многие огородники ошибочно убеждены, что избавиться от колорадского жука можно исключительно с помощью использования магазинных средств. На самом деле это не так – насекомое очень быстро приспосабливается к различным условиям и даже химическим веществам. Поэтому в борьбе с ним следует использовать наиболее разнообразные методы.

Ручной сбор жука

Этот метод – давний, однако эффективен для тех, кто не гнушается и не боится этих насекомых – их нужно собрать руками. Однако этот способ будет работать только в случае, если вы имеете достаточно времени и относительно небольшой участок.

Собирать жуков нужно в ведро с солевым раствором, и одновременно старайтесь не давить жуков прямо в междурядьях картофеля. Не забудьте осмотреть куст полностью – и сверху, и снизу. А если найдете кладки на листьях, их тоже уберите.



От колорадского жука можно избавиться народными методами / Фото Pexels

Горчица

Этот способ также может помочь в борьбе с надоедливым вредителем. Чаще всего из нее готовят раствор. Для этого 100 граммов сухой горчицы растворите в 10 литрах воды и добавьте 100 миллилитров уксуса. Или же к 100 граммов сухой горчицы на такое же количество воды можно добавить еще хозяйственное мыло.

Также горчицу можно высадить прямо возле картофеля, чтобы защитить ее от этого вредителя.

Но для того, чтобы получить высокий урожай картофеля, нужно не только разобраться с колорадским жуком, но и вовремя его посадить. Ранее мы уже рассказывали, когда сажать картофель в апреле по лунному календарю.

Пепел

Утром, пока на листьях картофеля или помидоров все еще есть роса, нужно опудрить все растение сухой древесной золой. Кроме того, можно использовать также кукурузную муку. Не забудьте также слегка присыпать и почву – это простое средство считается токсичным для насекомых, а также для их личинок.

Советуют также добавлять немного золы и в лунку во время посадки картофеля. Также туда можно положить шелуху лука и даже одну фасолину.