Крысы мгновенно исчезнут из дома: нужно средство за 30 гривен

Довольно часто в помещениях можно заметить грызунов. Они вредны тем, что едят и вредят пищу и переносят на себе различные болезни. Специалисты назвали копеечное средство, которое прекрасно справляется с крысами и стоит совсем немного.

Этим методом отпугивания крыс начали активно пользоваться, поскольку грызуны его очень боятся и мгновенно избегают помещения, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как избавиться от крыс

Прекрасно отпугивает крыс из помещения нашатырный спирт. Он пахнет как моча хищников, которых очень боятся грызуны. Когда крыса слышит этот запах, то убегает и постарается больше никогда не возвращаться это в место.

Чтобы сделать средство от крыс, вам понадобится 2 стакана нашатырного спирта, 1 стакан воды и 1 столовая ложка жидкого средства для стирки. Все эти вещества смешайте в большой емкости и смочите в растворе тряпки. Пропитанные жидкостью ткани надо разложить по помещению, где могут быть крысы.



Нашатырный спирт отпугивает крыс / Фото Pexels

В противном случае, полученную смесь можно перелить в пульверизатор и распылить средство по помещению. Опрыскивайте именно те участки, где чаще всего встречались крысы.

С нашатырным спиртом следует быть осмотрительными, поскольку он способен вредить людям и животным, если им долго дышать. Именно поэтому после обработки помещение надо хорошо проветрить. В нежилых помещениях нашатырным спиртом можно облить периметр помещения.

К слову, часто приходится бороться не только с крысами. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от клещей в саду и на огороде.

Во время обработки мест нашатырным спиртом, убедитесь в том, что рядом нет никаких съедобных продуктов, потому что крысы прибегут на еду. Если же вы живете в доме и нашли дырку откуда вылезают крысы, то тогда ее надо просто залить цементом.