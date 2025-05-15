Щурі миттєво зникнуть з дому: потрібен засіб за 30 гривень

Досить часто у приміщеннях можна помітити гризунів. Вони шкідливі тим, що їдять й шкодять їжу та переносять на собі різні хвороби. Фахівці назвали копійчаний засіб, який чудово справляється зі щурами й коштує зовсім небагато.

Цим методом відлякування щурів почали активно користуватися, оскільки гризуни його дуже бояться й миттєво уникають приміщення, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як позбутися щурів

Чудово відлякує щурів з приміщення нашатирний спирт. Він пахне як сеча хижаків, яких дуже бояться гризуни. Коли щур чує цей запах, то тікає й постарається більше ніколи не повертатися це в місце.

Щоб зробити засіб від щурів, вам знадобиться 2 склянки нашатирного спирту, 1 склянка води та 1 столова ложка рідкого засобу для прання. Усі ці речовини змішайте у великій ємності та змочіть в розчині ганчірки. Просочені рідиною тканини треба розкласти по приміщенню, де можуть бути щурі.



Нашатирний спирт відлякує щурів / Фото Pexels

В іншому випадку, отриману суміш можна перелити в пульверизатор й розпорошити засіб по приміщенню. Обприскуйте саме ті ділянки, де найчастіше зустрічалися щурі.

З нашатирним спиртом слід бути обачними, оскільки він здатен шкодити людям й тваринам, якщо ним довго дихати. Саме тому після обробки приміщення треба добре провітрити. У нежитлових приміщеннях нашатирним спиртом можна облити периметр приміщення.

До слова, часто доводиться боротися не лише зі щурами. Раніше ми вже розповідали, як позбутися кліщів у саду та на городі.

Під час обробки місць нашатирним спиртом, переконайтеся в тому, що поруч немає ніяких їстівних продуктів, бо щури прибіжать на їжу. Якщо ж ви живете в будинку і знайшли дірку звідки вилазять щури, то тоді її треба просто залити цементом.