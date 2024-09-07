Что делать с мозолями на ногах: безопасные способы, чтобы от них избавиться

Тесная обувь часто приводит к мозолям, которые являются защитной реакцией кожи на раздражение или трение. Мозоли приносят дискомфорт, поэтому каждый из нас стремится от них избавиться, если они появляются на ноге.

Они бывают сухими и мокрыми. Оба варианта приносят дискомфорт, поскольку пекут и болят. Ниже расскажем, как избавиться от каждого из них.

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Влажный мозоль

Он случается в виде пузырька с прозрачной жидкостью внутри. Такой мозоль довольно болезненный, но чтобы от него избавиться ни в коем случае нельзя прокалывать, поскольку сделаете себе только хуже.

Сначала надо промыть мозоль и обработать антисептиком. Далее вытереть насухо и заклеить пластырем для влажных мозолей. Чтобы мозоль быстрее зажил, не обувайте тесную обувь. Если же пузырь лопнет сам, кожицу сдирать нельзя. Стоит участок только обработать перекисью водорода.

Стержневой мозоль

Такие мозоли очень неприятные, потому что это тот участок твердой кожи со стержнем, который врастает в дерму и затрагивает нервные окончания. Из-за этого ощущается сильная боль. Такая мозоль появляется на пальцах ног и стоп.

Избавиться от таких мозолей самостоятельно невозможно. Чтобы вывести их со стопы нужно обращаться к подологу, который высверлит стержень специальным фрезером.



От мозолей можно избавиться несколькими различными способами / Фото Pexels

Сухой мозоль

Такие мозоли не болят, впрочем во время загрубения кожи вызывают неприятные ощущения. Он имеет желтую окраску и локализуется на стопах. Чтобы избавиться от него надо распарить ноги в ванной солью. На 3 литра воды вам понадобится 0,5 пачки соли. Продержите ноги в таком состоянии 15 минут.

После этого надо высушить кожу вокруг мозоля спиртосодержащей салфеткой и приклеить пластырь с содержанием салициловой кислоты. Химическая составляющая за несколько дней растворит мозоль.

Натоптыш

Этот мозоль похож на сухой. Образуется он только на стопах и не приносит никакой боли, кроме того, что дискомфорт наносит огрубевшая кожа. Специалисты не советуют от натоптышей использовать какие-то народные средства, потому что они только сожгут кожу.

Чтобы избавиться от него сделайте ванну для ног с солью и продержите там ноги 15 минут. После этого воспользуйтесь мазью от натоптышей или возьмите пластырь для размягчения огрубевших слоев. Как снимете его, дальше на кожу надо нанести увлажняющий крем.