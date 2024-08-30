Повседневные привычки влияют на нашу кожу сильнее, чем вы можете себе представить: и они могут либо помочь, либо навредить вам в ваших целях по уходу за кожей. Отказ от нескольких вредных в долгосрочной перспективе может принести вам неожиданно эффективные результаты. Доктор Анил Раджани поделился несколькими привычками, которые нужно забыть уже сейчас.

Интересно Как размножить черную смородину осенью: с одного куста будет целый ряд

Ночной просмотр соцсетей

Да, эта привычка может казаться такой, что совсем не связана с состоянием вашей кожи, однако на самом деле это не так. Прежде всего, синий свет от экрана вашего телефона влияет на ваш сон, а потом вы будете выглядеть уставшими.

Недостаточный сон часто приводит к большему количеству морщин, особенно в зоне вокруг рта. Кроме того, синий свет сам по себе ускоряет процесс старения и усиливает гиперпигментацию кожи.

Курение

Курение не несет вообще никаких преимуществ для вашего тела – на самом деле оно приносит только вред, и коже в том числе. Оно может просто-таки удвоить возраст лица, и это подтверждает немало различных исследований.

Плохо повлиять на кожу может даже пассивное курение – со временем оно может вызвать признаки преждевременного старения.

Сахарная зависимость

Кто не любит полакомиться сладеньким? Впрочем, делать это нужно в меру, ведь иначе кожа может состариться раньше, чем вам бы этого хотелось. Сахар может повредить коллаген и эластин через процесс, который называется гликацией – когда сахар в крови присоединяется к белкам, и они начинают производить свободные радикалы, что вредны для клеток кожи.



Сахар может плохо повлиять на кожу / Фото Pexels

Загорание

Одна из самых больших причин, что влияет на старение вашей кожи – это ее повреждения от солнечных лучей. Солнце на самом деле не такое и плохое – вы получаете от него витамин D, однако кожу перед этим нужно защищать.

Не забывайте о ежедневном использовании солнцезащитного крема, чтобы уберечься от ультрафиолетового облучения.

Гелевый маникюр

Еще одна часть тела, кроме лица, что выдает старение – это руки. В даже если вы принимаете меры для того, чтобы сохранить лицо молодым, руки с гиперпигментацией и тонкой, сухой кожей, могут добавить вам несколько лишних лет.

Поэтому старайтесь не делать гелевый маникюр слишком часто, ведь так вы подвергаете их ультрафиолетовому облучению, и это может вызвать немало повреждений на коже.