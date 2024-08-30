Повсякденні звички впливають на нашу шкіру сильніше, ніж ви можете собі уявити: і вони можуть або допомогти, або нашкодити вам у ваших цілях з догляду за шкірою. Відмова від кількох шкідливих у довгостроковій перспективі може принести вам несподівано ефективні результати. Доктор Аніл Раджані поділився кількома звичками, які потрібно забути вже зараз.

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Нічний перегляд соцмереж

Так, ця звичка може здаватися такою, що зовсім не пов'язана із станом вашої шкіри, проте насправді це не так. Перш за все, синє світло від екрана вашого телефона впливає на ваш сон, а потім ви виглядатимете втомленими.

Недостатній сон часто призводить до більшої кількості зморшок, особливо в зоні навколо рота. Окрім того, синє світло саме собою прискорює процес старіння та посилює гіперпігментацію шкіри.

Паління

Куріння не несе взагалі жодних переваг для вашого тіла – насправді воно приносить тільки шкоду, і шкірі в тому числі. Воно може просто-таки подвоїти вік обличчя, і це підтверджує чимало різноманітних досліджень.

Погано вплинути на шкіру може навіть пасивне куріння – з часом воно може спричинити ознаки передчасного старіння.

Цукрова залежність

Хто не любить поласувати солоденьким? Втім, робити це потрібно в міру, адже інакше шкіра може постаріти раніше, ніж вам би цього хотілося. Цукор може пошкодити колаген та еластин через процес, який називається глікацією – коли цукор в крові приєднується до білків, і вони починають виробляти вільні радикали, що шкідливі для клітин шкіри.



Цукор може погано вплинути на шкіру / Фото Pexels

Засмагання

Одна з найбільших причин, що впливає на старіння вашої шкіри – це її ушкодження від сонячних променів. Сонце насправді не таке й погане – ви отримуєте від нього вітамін D, проте шкіру перед цим потрібно захищати.

Не забувайте про щоденне використання сонцезахисного крему, аби вберегтися від ультрафіолетового опромінення.

Гелевий манікюр

Ще одна частина тіла, окрім обличчя, що видає старіння – це руки. В навіть якщо ви вживаєте заходів для того, аби зберегти обличчя молодим, руки з гіперпігментацією та тонкою, сухою шкірою, можуть додати вам кілька зайвих років.

Тож намагайтеся не робити гелевий манікюр надто часто, адже так ви піддаєте їх ультрафіолетовому опроміненню, і це може спричинити чимало пошкоджень на шкірі.