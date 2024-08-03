Что сделать, чтобы вывести мух из квартиры: проверенные методы, которые работают

Мухи бывают довольно назойливыми, поэтому избавиться от них из помещения не так уж и легко. Насекомые переносят на себе различные бактерии, поэтому их надо немедленно выгонять из кухни, чтобы они не садились на еду.

Мухи слетаются на что-то сладкое или перезревшие фрукты, которые начинают гнить. Это могут быть взрослые особи или плодовые мушки. Чтобы защитить себя и свою еду, советуем воспользоваться несколькими действенными лайфхаками.

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Эфирные масла

Распространите по дому масло лемонграсса или перечной мяты. Они имеют резкий запах, который для мух является токсичным, поэтому они быстро покинут дом.

Водка

В пульверизатор налейте водку и распылите ее по дому. Запах спирта может показаться не совсем приятным, впрочем мухи его точно отпугнут. Впрочем разрешается добавить эфирное масло базилика или лаванды.



От мух в доме можно легко избавиться / Фото Pexels

Яблочный уксус

Эффективной мухоловкой является яблочный уксус. Наполните им банку и добавьте внутрь немного жидкого мыла. Насекомые залетят внутрь на запах, но уже не смогут вылететь.

Корица

Применяйте против мух корицу. Запах этой специи очень сильный, а некоторые компоненты даже токсичны для мух. Можно приобрести освежитель воздуха или зажечь ароматические свечи с запахом корицы. Кроме того, по всему дому можно расставить палочки корицы.