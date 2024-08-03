Присутствие мышей в доме может быть не только раздражающим, но и представлять настоящую опасность для вашего здоровья и, конечно же, комфорта. Но как узнать наверняка, что в доме завелись грызуны?

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Жирные полосы на стенах

У мышей, как и у людей, есть кожное сало, которое они часто оставляют на стенах, когда перемещаются по дому. И чем больше животные используют один и тот же маршрут, тем больше и заметнее становятся эти следы.

Неприятный запах

Мыши часто мочатся, а моча грызунов имеет сильный и резкий запах аммиака. Поэтому если в вашем доме вы начали замечать странный и не очень приятный запах, особенно в определенных зонах дома, это может свидетельствовать о том, что там присутствуют мыши.



Мыши неприятно пахнут / Фото Pexels

Звуки царапанья

Если ночью вы слышите таинственные звуки царапанья, которые, кажется, раздаются из стен или потолка, это почти стопроцентный признак того, что в доме есть мыши. Обычно грызуны активны именно ночью и могут издавать такие звуки, особенно если они поселились под полом или в подвесном потолке.

Маленькие шарики мягкого материала

Мыши могут строить себе дома из различных материалов, в том числе и из бумаги, ткани или подкладки из подушек. А если вы замечаете разорванные части мягких предметов и клубки материала, это почти наверняка следы от грызунов, что нашли приют в вашем доме.

Какие есть другие признаки мышей в доме: