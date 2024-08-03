Присутність мишей у домі може бути не тільки дратівливою, але й становити справжню небезпеку для вашого здоров'я та, звісно ж, комфорту. Та як дізнатися напевне, що у домі завелися гризуни?

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Жирні смуги на стінах

У мишей, як і в людей, є шкірне сало, яке вони часто залишають на стінах, коли переміщаються по будинку. І що більше тварини використовують один й той самий маршрут, то більшими й помітнішими стають ці сліди.

Неприємний запах

Миші часто мочаться, а сеча гризунів має сильний і різкий запах аміаку. Тож якщо у вашому домі ви почали помічати дивний і не дуже приємний запах, особливо у певних зонах оселі, це може свідчити про те, що там присутні миші.



Миші неприємно пахнуть / Фото Pexels

Звуки дряпання

Якщо вночі ви чуєте таємничі звуки дряпання, які, здається, лунають зі стін чи стелі, це майже стовідсоткова ознака того, що у домі є миші. Зазвичай гризуни активні саме вночі та можуть видавати такі звуки, особливо якщо вони оселилися під підлогою чи у підвісній стелі.

Маленькі кульки м'якого матеріалу

Миші можуть будувати собі домівки з різних матеріалів, зокрема й з паперу, тканини чи підкладки з подушок. А якщо ви помічаєте розірвані частини м'яких предметів та клубки матеріалу, це майже напевно сліди від гризунів, що знайшли притулок у вашому домі.

Які є інші ознаки мишей у домі: