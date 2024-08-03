Що зробити, щоб вивести мух з квартири: перевірені методи, які працюють

Мухи бувають досить настирливими, тож позбутися їх з приміщення не так вже й легко. Комахи переносять на собі різні бактерії, тому їх треба негайно виганяти з кухні, аби вони не сідали на їжу.

Мухи злітаються на щось солодке чи перезрілі фрукти, які починають гнити. Це можуть бути дорослі особини або плодові мушки. Щоб захистити себе та свою їду, радимо скористатися кількома дієвими лайфхаками.

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Ефірні олії

Розповсюдьте по дому олію лемонграсу чи перцевої м’яти. Вони мають різкий запах, який для мух є токсичним, тож вони швидко покинуть дім.

Горілка

У пульверизатор налийте горілку та розпиліть її по будинку. Запах спирту може видатися не зовсім приємним, втім мухи його точно відлякаються. Втім дозволяється додати ефірну олію базиліка чи лаванда.



Мух в будинку можна легко позбутися / Фото Pexels

Яблучний оцет

Ефективною мухоловкою є яблучний оцет. Наповніть ним банку та додайте всередину трохи рідкого мила. Комахи залетять всередину на запах, але вже не зможуть вилетіти.

Кориця

Застосовуйте проти мух корицю. Запах цієї спеції дуже сильний, а деякі компоненти навіть токсичні для мух. Можна придбати освіжувач з повітря чи запалити ароматичні свічки із запахом кориці. Окрім того, по всьому дому можна розставити палички кориці.