Защитите деревья от муравьев: действенные советы, которые 100% работают
- Экологические методы для защиты деревьев от муравьев включают использование отвара полыни, препятствия из ткани и масла, льняного масла с содой, чеснока, мела и пива.
- Эти методы помогают отпугивать или захватывать муравьев без использования химических средств.
На коре деревьев часто можно заметить муравьев, которые способны повредить плоды. Чтобы избавиться от насекомых, не придется использовать никакую химию. Действенными и эффективными являются растворы, которые можно сделать своими руками.
Садоводы не любят муравьев, потому что они способны разносить по деревьям грибковые, вирусные заболевания и тлю, пишет 24 Канал. Несколько экологических способов являются действенными и результативными, поэтому стоит попробовать их на практике, чтобы убедиться в том, что они действительно способны утилизировать насекомых.
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Отвар полыни
К 10 литрам воды нужно добавить 300 граммов полыни. Средству нужно дать настояться сутки, а тогда обрабатывать им деревья с муравьями.
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Преграда из ткани и масла
Для этого метода понадобятся трикотажные полоски, которыми придется обвязать стволы деревьев. Их надо пропитать маслом и завязать на дереве. Масло отпугивает насекомых, поэтому они перестанут лезть, но когда ткань высохнет, тогда еще раз нужно дополнительно нанести нерафинированное масло.
Льняное масло и сода
Сделайте раствор на основе одного литра воды, 30 граммов льняного масла и 5 граммов пищевой соды. Готовым средством нужно опрыскать деревья. Процедуру нужно проводить дважды, чтобы точно вывести вредителей.
Способы, которые способны вывести муравьев с деревьев / Фото Pexels
Чеснок
Этот способ отпугивания очень прост. Нужно только измельчить чеснок и разложить его вокруг деревьев. Зубчики имеют очень резкий запах, который отгонит вредителей.
Мел
Защитить деревья от насекомых можно с помощью мела. Потрите его и насыпьте на ствол дерева. Муравьи начнут мазать лапы в меле, поэтому из-за скользкой поверхности не смогут лазить по поверхности и покинут деревья.
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Пиво
В небольшие емкости разлейте пиво и расставьте возле дерева. Напиток привлечет насекомых запахом, поэтому они попадут внутрь, но не смогут выбраться.