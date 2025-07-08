Защитите деревья от муравьев: действенные советы, которые 100% работают

На коре деревьев часто можно заметить муравьев, которые способны повредить плоды. Чтобы избавиться от насекомых, не придется использовать никакую химию. Действенными и эффективными являются растворы, которые можно сделать своими руками.

Садоводы не любят муравьев, потому что они способны разносить по деревьям грибковые, вирусные заболевания и тлю, пишет 24 Канал. Несколько экологических способов являются действенными и результативными, поэтому стоит попробовать их на практике, чтобы убедиться в том, что они действительно способны утилизировать насекомых.

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Отвар полыни

К 10 литрам воды нужно добавить 300 граммов полыни. Средству нужно дать настояться сутки, а тогда обрабатывать им деревья с муравьями.

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Преграда из ткани и масла

Для этого метода понадобятся трикотажные полоски, которыми придется обвязать стволы деревьев. Их надо пропитать маслом и завязать на дереве. Масло отпугивает насекомых, поэтому они перестанут лезть, но когда ткань высохнет, тогда еще раз нужно дополнительно нанести нерафинированное масло.

Льняное масло и сода

Сделайте раствор на основе одного литра воды, 30 граммов льняного масла и 5 граммов пищевой соды. Готовым средством нужно опрыскать деревья. Процедуру нужно проводить дважды, чтобы точно вывести вредителей.



Способы, которые способны вывести муравьев с деревьев / Фото Pexels

Чеснок

Этот способ отпугивания очень прост. Нужно только измельчить чеснок и разложить его вокруг деревьев. Зубчики имеют очень резкий запах, который отгонит вредителей.

Мел

Защитить деревья от насекомых можно с помощью мела. Потрите его и насыпьте на ствол дерева. Муравьи начнут мазать лапы в меле, поэтому из-за скользкой поверхности не смогут лазить по поверхности и покинут деревья.

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Пиво

В небольшие емкости разлейте пиво и расставьте возле дерева. Напиток привлечет насекомых запахом, поэтому они попадут внутрь, но не смогут выбраться.