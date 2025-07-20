Колонии муравьев можно вывести одним ингредиентом: об этом знают единицы

Летом в доме можно наблюдать немалое количество муравьев. Избавиться от них достаточно просто. Нужно лишь воспользоваться одним естественным методом, без использования инсектицидов.

Муравьи способны атаковать дом в поисках пищи и убежища, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Против насекомых есть множество пестицидов, приманок и ловушек, но большинство из них содержат агрессивные химические вещества. Предотвратить нашествие муравьев можно благодаря обычной кукурузной муке.

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Как вывести муравьев из дома?

Обычная кукурузная мука способна вывести колонию насекомых. Муравьев привлекает она, но организм не способен переварить муку. Именно поэтому кукурузная мука является безопасной в бытовом использовании.

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Нужно рассыпать приманку в тех местах, где есть муравьи в доме. На участке мукой можно засыпать муравейник. Процесс способен занять немного больше времени, чем пестициды, но гораздо безопаснее в местах, где живут дети или животные.



Советы по выведению муравьев в доме / Фото Pexels

Для уничтожения муравьев можно использовать кукурузный крахмал, посыпая им места с активностью насекомых. После того как муравьи подберут кукурузный крахмал, следует слегка опрыскать их водой. Сочетание воды и кукурузного крахмала создаст цементоподобный материал, который быстро их уничтожит.

К слову! Избавиться от надоедливых мух дома очень просто. Нужно лишь воспользоваться несколькими лайфхаками.

Благодаря этим двум методам удастся отпугнуть муравьев из дома, без использования каких-либо вредных химикатов. Чтобы насекомые больше не приближались к дому, стоит постоянно убирать крошки на столе и соблюдать чистоту.