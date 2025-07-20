Колонії мурах можна вивести одним інгредієнтом: про це знають одиниці

Влітку в домі можна спостерігати чималу кількість мурах. Позбутися від них досить просто. Потрібно лише скористатися одним природним методом, без використання інсектицидів.

Мурахи здатні атакувати будинок в пошуках їжі та притулку, пише 24 Канал з посиланням на Express. Проти комах є безліч пестицидів, приманок та пасток, але більшість з них містять агресивні хімічні речовини. Запобігти нашестю мурах можна завдяки звичайному кукурудзяному борошну.

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Як вивести мурах з будинку?

Звичайне кукурудзяне борошно здатне вивести колонію комах. Мурах приваблює воно, але організм не здатен перетравити борошно. Саме тому кукурудзяне борошно є безпечним у побутовому використанні.

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Потрібно розсипати приманку в тих місцях, де є мурахи в оселі. На ділянці борошном можна засипати мурашник. Процес здатен зайняти трохи більше часу, ніж пестициди, але набагато безпечніший в місцях, де живуть діти чи тварини.



Поради виведення мурах в домі / Фото Pexels

Для знищення мурах можна використовувати кукурудзяний крохмаль, посипаючи ним місця з активністю комах. Після того як мурахи підберуть кукурудзяний крохмаль, слід злегка обприскати їх водою. Поєднання води та кукурудзяного крохмалю створить цементоподібний матеріал, який швидко їх знищить.

До слова! Позбутися від надокучливих мух вдома дуже просто. Потрібно лише скористатися кількома лайфхаками.

Завдяки цим двом методам вдасться відлякати мурах з будинку, без використання будь-яких шкідливих хімікатів. Щоб комахи більше не наближалися до оселі, варто постійно прибирати крихти на столі та дотримуватися чистоти.