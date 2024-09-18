Казалось бы, что маленькие мышки не навредят урожаю, однако их может развестись слишком много, поэтому через мышиные норы овощи, ягоды или цветы начнут падать и вянуть, пишут Porady 24. Именно поэтому важно избавляться от мышей и не позволять им селиться на ваших участках.

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Тряпки в отбеливателе

Соберите все вам ненужные небольшие тряпки и пропитайте их 10 граммами отбеливателя. Тогда просто разбросайте их по грядкам и тем местам, где есть их норки. От резкого запаха мыши убегут с вашего участка.

Ткань в дегте

Грызуны также очень не любят запаха дегтя, поэтому по аналогичному методу надо пропитать ткань в жидкости и разложить по местам, где вы их чаще всего видели.



Действенные способы для отпугивания мышей / Фото Pexels

Отпугивающие приборы

В магазинах можно найти множество современных вариантов отпугивающих приборов, которые прогонят с участка грызунов. Лучше всего против мышей и крыс работают ультразвуковые отпугиватели, поэтому если на огороде есть их слишком много, то лучше приобрести это средство, чтобы быть уверенными в том, что он поможет их вывести с участка.

Яд

Производители создали немало отравленного корма для мышей, поэтому вам точно будет из чего выбрать. Выбирайте гранулированные приманки, которые долго не раскисают и не плесневеют. Разбросайте их по огороду и уже через неделю грызуны должны исчезнуть.

Запах кошки

Если у вас живут котики, то они точно отпугнут мышей, которые их боятся. Впрочем можно сделать немного по-другому. Мыши убегают от запаха котов, поэтому достаточно будет разбросать на участке наполнитель из лотка, и мыши навсегда забудут дорогу к вашему участку.