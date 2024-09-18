Здавалося б, що маленькі мишки не нашкодять урожаю, однак їх може розвестися надто багато, тож через мишачі нори овочі, ягоди чи квіти почнуть падати та в’янути, пишуть Поради 24. Саме тому важливо позбуватися від мишей та не дозволяти їм оселятися на ваших ділянках.

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Ганчірки у відбілювачі

Зберіть усі вам непотрібні невеличкі ганчірки та просочіть їх 10 грамами відбілювачами. Тоді просто порозкидайте їх по грядках та тих місцях, де є їхні нірки. Від різкого запаху миші втечуть з вашої ділянки.

Тканина в дьогті

Гризуни також дуже не люблять запаху дьогтю, тому за аналогічним методом треба просочити тканину в рідині та порозкладати по місцях, де ви їх найчастіше бачили.



Дієві способи для відлякування мишей / Фото Pexels

Відлякуючі прилади

У магазинах можна знайти безліч сучасних варіантів відлякуючих приладів, які проженуть з ділянки гризунів. Найкраще проти мишей та щурів працюють ультразвукові відлякувачі, тож якщо на городі є їх занадто багато, то краще придбати цей засіб, щоб бути впевненими в тому, що він допоможе їх вивести з ділянки.

Отрута

Виробники створили чимало отруєного корму для мишей, тож вам точно буде з чого вибрати. Обирайте гранульовані приманки, які довго не розкисають та не пліснявіють. Порозкидайте їх по городу і вже за тиждень гризуни мали б зникнути.

Запах кішки

Якщо у вас живуть котики, то вони точно відлякають мишей, які їх бояться. Втім можна зробити трохи по-іншому. Миші тікають від запаху котів, тому достатньо буде розкинути на ділянці наповнювач з лотка, тож миші назавжди забудуть дорогу до вашої ділянки.