Грызуны очень не любят резких и сильных запахов, пишет Express. Некоторые даже приятные для нас ароматы, для мышей являются едкими и очень поражают их обонятельные способности.

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Какие запахи отпугивают мышей

Мыши и крысы не любят запаха лаванды, поэтому можете дома развести масло лаванды с водой и опрыскать раствором плинтусы и место возле мусорника. Также на пол можете на некоторое время поставить несколько веточек лаванды.

Грызуны очень не любят соединение лимонен, которое содержится в лимонах, грейпфрутах и апельсинах, поэтому для того, чтобы они сбежали из дома – воспользуйтесь цитрусовым маслом. Его тоже надо разбавить с водой и протереть раствором плинтусы, пол и хорошо вымыть участок возле мусорника.



Мыши очень не любят лишних запахов / Фото Pexels

Также грызуны очень боятся запаха ментола, поэтому активно можете использовать масло перечной мяты. Запах этого масла мыши ассоциируют с опасностью и страхом, поэтому избегают тех мест, где его слышно и стараются как можно дальше от них держаться.

Кроме растворов, эфирные масла можно нанести на ватные шарики и положить в тех местах, где теоретически могут прятаться мыши.