Ни одного паука не будет в доме: поможет овощ, которого они боятся

Пауки часто поселяются в домах или квартирах. Многие люди их боятся, поэтому вывести их из дома можно довольно просто. Отпугнуть пауков можно даже с помощью обычного овоща.

Пауков привлекают темные уголки, закрытое пространство, а также места с большим количеством мелких насекомых, пишет 24 Канал. Чтобы незваные гости сбежали из дома, нужно взять на вооружение обычный лук.

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Как вывести пауков из дома

Нарежьте несколько луковиц и положите их в миску с водой. Эту емкость надо поставить в место, где наблюдается больше всего пауков. По словам специалистов, резкий запах должен их отпугнуть.

Аромат лука не только является для них неприятным, но и способен нарушить естественное поведение и навигацию. Если пауки поселились в труднодоступных местах, тогда туда нужно положить только кусочек смоченной в воде луковицы.

Паукообразные резко реагируют на различные запахи. Кроме лука, их также пугает аромат уксуса, апельсина, цитрусовых, лесных орехов и тому подобное. Некоторые говорят, что пауки тяжело переносят запах мяты. Это растение не любят мыши и комары, поэтому такое растение поможет отпугнуть насекомых, которые особенно активизируются в летнее время.



Избавиться от пауков очень просто / Фото Pexels

Для выведения пауков из жилья, воспользуйтесь уксусным раствором. Уксус нужно смешать с водой в одинаковой пропорции, залить смесь в пульверизатор и опрыскать все углы, плинтусы и щели.

Резкий аромат станет для них невыносимым, поэтому пауки начнут избегать обработанных зон. Уксус также способен разрушить следы, по которым насекомые ориентируются в пространстве, поэтому профилактическая обработка время от времени способна вывести их из дома навсегда.

К слову! Избавиться от надоедливых мух дома очень просто. Нужно лишь воспользоваться несколькими лайфхаками.

От пауков можно избавиться с помощью жидкости с эфирными маслами. Нужно лишь в пульверизатор добавить 20 капель мятного или эвкалиптового масла. Разведите все литром воды и опрыскивайте все уголки в доме.