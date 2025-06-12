Жодного павука не буде в оселі: допоможе овоч, якого вони бояться

Павуки часто оселяються в будинках чи квартирах. Багато людей їх бояться, тому вивести їх з оселі можна досить просто. Відлякати павуків можна навіть за допомогою звичайного овоча.

Павуків приваблюють темні куточки, закритий простір, а також місця з великою кількістю дрібних комах, пише 24 Канал. Щоб непрохані гості втекли з оселі, потрібно взяти на озброєння звичайну цибулю.

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Як вивести павуків з дому

Наріжте кілька цибулин та покладіть їх в миску з водою. Цю ємність треба поставити в місце, де спостерігається найбільше павуків. За словами фахівців, різкий запах має їх відлякати.

Аромат цибулі не лише є для них неприємним, але й здатен порушити природну поведінку та навігацію. Якщо павуки оселилися у важкодоступних місцях, тоді туди потрібно покласти лише шматочок змоченої у воді цибулини.

Павукоподібні різко реагують на різні запахи. Крім цибулі, їх також лякає аромат оцту, апельсина, цитрусових, лісових горіхів тощо. Дехто каже, що павуки важко переносять запах м’яти. Цю рослину не люблять миші й комарі, тому така рослина допоможе відлякати комах, які особливо активізуються в літню пору.



Позбутися від павуків дуже просто / Фото Pexels

Для виведення павуків з житла, скористайтеся оцтовим розчином. Оцет потрібно змішати з водою в однаковій пропорції, залити суміш в пульверизатор та обприскати всі кути, плінтуси та щілини.

Різкий аромат стане для них нестерпним, тож павуки почнуть уникати оброблених зон. Оцет також здатен зруйнувати сліди, за якими комахи орієнтуються в просторі, тому профілактична обробка час від часу здатна вивести їх з дому назавжди.

До слова! Позбутися від надокучливих мух вдома дуже просто. Потрібно лише скористатися кількома лайфхаками.

Від павуків можна позбутися за допомогою рідини з ефірними оліями. Потрібно лише до пульверизатора додати 20 крапель м’ятної чи евкаліптової олії. Розведіть все літром води та обприскуйте всі куточки в домі.