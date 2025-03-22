Плесень в ванной больше не будет беспокоить: простой лайфхак выведет ее навсегда

Плесень – это неприятное явление в любой комнате, но в ванной оно может настигнуть вас с большей вероятностью. Учитывайте также, что она не только портит вид стен, но и может быть вредна для здоровья.

Всего одно небольшое пятно плесени на стене ванной может очень быстро расшириться и превратиться в настоящую проблему, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как избавиться от плесени в ванной?

Большинство экспертов советуют для очистки ванной от плесени использовать обычный отбеливатель – он идеально подойдет для того, чтобы справиться с такими пятнами. Впрочем, кроме него вам нужно также запастись и резиновыми перчатками и маской для лица, чтобы защититься от плесени и самого средства против нее.

Сначала раствор отбеливателя нужно протестировать на достаточно небольшом и желательно незаметном участке – так вы сможете убедиться, что он не оказывает вреда поверхности вашей ванны.

После этого смочите поврежденную поверхность теплой водой – она может ослабить плесень. Чтобы споры не вылетели в воздух, можно пропылесосить пораженный участок. Отбеливатель нужно развести в воде в равном количестве. Перелейте его в бутылку с распылителем и нанесите на стены и пораженные участки. Смывать сразу его нельзя – раствор должен постоять на стене по крайней мере 10 минут. За это время контакта отбеливатель может уничтожить споры плесени.



Плесень можно убрать отбеливателем / Фото Pexels

А в сложных случаях нужно замочить ватные шарики или бумажные полотенца в отбеливателе и прижать их к пятну. Впрочем, не позволяйте отбеливателю засохнуть на поверхности, а после очистки откройте двери и окна для проветривания.

Кстати, для того, чтобы в доме всегда был порядок, эксперты советуют каждый вечер убирать несколько вещей. Этот простой способ поможет избежать масштабных и долгих уборок дома.

Впрочем, когда говорится о полном удалении плесени, одного отбеливателя порой бывает недостаточно – он оставляет частицы мертвой плесени на стенах, что приводит к ее более длительному воздействию. Также отбеливатель не может повлиять на глубокую плесень, проросшую на пористых поверхностях. Поэтому вы можете использовать несколько других натуральных средств, чтобы справиться с ней: