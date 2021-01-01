Цвіль у ванній більше не турбуватиме: простий лайфхак виведе її назавжди

Цвіль – це неприємне явище у будь-якій кімнаті, та у ванній воно може спіткати вас з більшою ймовірністю. Зважайте також, що вона не тільки псує вигляд стін, але й може бути шкідлива для здоров'я.

Всього одна невелика пляма цвілі на стіні ванної може дуже швидко розширитися та перетворитися на справжню проблему, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як позбутися цвілі у ванній?

Більшість експертів радять для очищення ванної від цвілі використовувати звичайний відбілювач – він ідеально підійде для того, аби впоратися з такими плямами. Втім, окрім нього вам потрібно також запастися і гумовими рукавичками та маскою для лиця, аби захиститися від цвілі та самого засобу проти неї.

Спершу розчин відбілювача потрібно протестувати на досить невеликій і бажано непомітній ділянці – так ви зможете переконатися, що він не чинить шкоди поверхні вашої ванни.

Після цього змочіть пошкоджену поверхню теплою водою – вона може послабити цвіль. Аби спори не вилетіли в повітря, можна пропилососити вражену ділянку. Відбілювач потрібно розвести у воді в рівній кількості. Перелийте його у пляшку з розпилювачем та нанесіть на стіни та вражені ділянки. Змивати одразу його не можна – розчин має постояти на стіні принаймні 10 хвилин. За цей час контакту відбілювач може знищити спори цвілі.



Цвіль можна прибрати відбілювачем / Фото Pexels

А у складних випадках потрібно замочити ватяні кульки чи паперові рушники у відбілювачі та притиснути їх до плями. Втім, не дозволяйте відбілювачу засохнути на поверхні, а після очищення відкрийте двері та вікна для провітрювання.

До речі, для того, аби в домі завжди був порядок, експерти радять щовечора прибирати кілька речей. Цей простий спосіб допоможе уникнути масштабних та довгих прибирань оселі.

Втім, коли мовиться про повне видалення цвілі, одного відбілювача часом буває недостатньо – він залишає частинки мертвої цвілі на стінах, що призводить до її більш тривалого впливу. Також відбілювач не може вплинути на глибоку цвіль, що проросла на пористих поверхнях. Тож ви можете використати кілька інших натуральних засобів, аби впоратися з нею: