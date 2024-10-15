Как вывести плохой запах из кошачьего лотка: 3 эффективных способа

Кошачий туалет способен замерзнуть всю комнату, поэтому время от времени его надо мыть, чтобы удалить запах мочи. Некоторые химические составы не совсем подходят для мытья, поскольку котики потом могут обходить туалет, поэтому лучше воспользоваться народными методами.

За лотком нужен регулярный уход, иначе в квартире всегда будет плохо вонять, пишут Советы 24. Запущенный кошачий туалет сильно впитывает в себя плохой запах, поэтому лучше не медлить и браться за выведение вони.

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Уксус

Обычный уксус способен отчистить кошачий лоток до идеального состояния и удалить от неприятных запахов. Надо всего лишь налить уксус в кошачий туалет и оставить на 30 минут. После этого губкой надо счистить налет и промыть лоток теплой водой.



Плохой запах кошачьего лотка можно легко вывести / Фото Pexels

Пищевая сода

Если кошачий лоток сильно воняет, то вам нужны 2 столовые ложки соды и 0,5 литров воды. Соду надо растворить в теплой воде и вылить в лоток. Щеткой чистите лоток до тех пор, пока не сойдет мочевой камень. Сода помогает удалить резкий аромат. В случае, если вонь все еще будет ощущаться, налейте новый раствор и оставьте его на несколько часов, а тогда смывайте загрязнения.

Хозяйственное мыло

Это средство следует использовать в случаях, если есть налет. Хозяйственное мыло способно избавить от неприятного запаха и не позволит образоваться мочевому камню на лотке. Для чистки надо воспользоваться мыльным раствором, а для дополнительного эффекта добавьте кальцинированную воду.

Мыло надо растворить в горячей воде и полученным раствором залить лоток и оставить жидкость на сутки. После этого надо протереть загрязненные места губкой и прополоскать теплой водой с уксусом.