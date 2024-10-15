Як вивести поганий запах з котячого лотка: 3 ефективні способи

Котячий туалет здатен засмердіти всю кімнату, тому час від часу його треба мити, щоб видалити запах сечі. Деякі хімічні складники не зовсім підходять для миття, оскільки котики потім можуть оминати туалет, тому краще скористатися народними методами.

За лотком потрібен регулярний догляд, інакше у квартирі завжди буде погано смердіти, пишуть Поради 24. Запущений котячий туалет сильно в’їдає в себе поганий запах, тому краще не зволікати й братися до виведення смороду.

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Оцет

Звичайний оцет здатен відчистити котячий лоток до ідеального стану й видалити від неприємних запахів. Треба всього лише налити оцет в котячий туалет та залишити на 30 хвилин. Після цього губкою треба зчистити наліт й промити лоток теплою водою.



Поганий запах котячого лотка можна легко вивести / Фото Pexels

Харчова сода

Якщо котячий лоток сильно смердить, то вам потрібні 2 столові ложки соди та 0,5 літрів води. Соду треба розчинити в теплій воді й вилити у лоток. Щіткою чистіть лоток до того часу, поки не зійде сечовий камінь. Сода допомагає видалити різкий аромат. У випадку, якщо сморід все ще відчуватиметься, налийте новий розчин та залишіть його на кілька годин, а тоді змивайте забруднення.

Господарське мило

Цей засіб варто використовувати у випадках, якщо є наліт. Господарське мило здатне позбавити неприємного запаху та не дозволить утворитися сечовому каменю на лотку. Для чищення треба скористатися мильним розчином, а для додаткового ефекту додайте кальциновану воду.

Мило треба розчинити у гарячій води та отриманим розчином залити лоток й залишити рідину на добу. Після цього треба протерти забруднені місця губкою й прополоскати теплою водою з оцтом.