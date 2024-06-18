Как быстро убрать запах гари дома: проверенные методы, которые 100% работают

Пожалуй, с каждой хозяйкой происходила такая досадная ситуация, когда блюдо на плите или в духовке забывалось, а это приводило к частичному или полноценному сгоранию не только пищи, но и кастрюли. После этого на кухне создается очень неприятный запах горелого. Чтобы его убрать стоит знать несколько действенных методов.

Когда кухня и вся квартира пропиталась горелым запахом первое, что надо сделать – устранить сгоревший предмет. Полностью его потушите и выбросьте сгоревшую пищу в крепкий пакет и герметично завяжите.

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Далее надо устранить запах дыма. Приоткройте окна и двери во всей квартире, чтобы создать циркуляцию воздуха. По возможности включите кухонную вытяжку, вентилятор или кондиционер.

После этого остатки загрязнения удалите с плиты или духовки. Поверхность газовой плиты протрите губкой смочив в раствор для мытья посуды. Если плита электрическая – используйте средство для мытья стекол и безворсовую тряпку.

Как убрать запах дыма в квартире

Пряности

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

На плиту поставьте кастрюлю с водой и после закипания бросьте в нее различные травы или специи с ярко выраженным запахом (корица, гвоздика, мята, лаванда). Варите примерно 15 минут, чтобы запах распространился в помещении.

Уксусный раствор

Воду на уксус растворите в соотношении 3:1 и поставьте на огонь. Когда раствор закипит, огонь уменьшите до минимума и оставьте вариться на воде.

Цитрусовые фрукты

Избавиться от едкого запаха гари можно с помощью лимонов и апельсинов. Нарежьте их в кастрюлю с водой и варите 30 минут. Воздух наполнится цитрусовым ароматом и перебьет плохой запах в квартире.

Соль

Размешайте 10 столовых ложек соли в 1 литре теплой воды и оставьте емкость на 10 часов в помещении. Солевой раствор впитает все плохие запахи.

Кофе

Молотый кофе надо рассыпать в чашки и расставить по всей квартире. За несколько часов неприятный запах выветрится.

Эксперты также рекомендуют увлажнить помещение, чтобы запах горелого быстрее исчез. Для этого развесьте влажные тряпки или махровые полотенца в тех местах, где было возгорание. Запах из тканей вывести будет крайне трудно, поэтому рекомендуется брать что-то старое.