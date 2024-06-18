Як швидко прибрати запах горілого вдома: перевірені методи, які 100% працюють

Мабуть з кожною господинею ставалась така прикра ситуація, коли страва на плиті чи в духовці забувалась, а це призводило до часткового чи повноцінного згорання не лише їжі, але й каструлі. Після цього на кухні створюється дуже неприємний запах горілого. Щоб його прибрати варто знати кілька дієвих методів.

Коли кухня та вся квартира просочилася горілим запахом найперше, що треба зробити – усунути згорілий предмет. Повністю його загасіть та викиньте згорілу їжу у міцний пакет та герметично зав’яжіть.

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Далі треба усунути запах диму. Повідкривайте вікна та двері у всій квартирі, щоб створити циркуляцію повітря. За можливості увімкніть кухонну витяжку, вентилятор чи кондиціонер.

Після цього залишки забруднення видаліть з плити чи духовки. Поверхню газової плити протріть губкою змочивши в розчин для миття посуду. Якщо плита електрична – використовуйте засіб для миття скла та безворсову ганчірку.

Як прибрати запах диму у квартирі

Прянощі

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

На плиту поставте каструлю з водою і після закипання вкиньте в неї різні трави чи спеції з яскраво вираженим запахом (кориця, гвоздика, м’ята, лаванда). Варіть приблизно 15 хвилин, щоб запах поширився у приміщенні.

Оцтовий розчин

Воду на оцет розчиніть у співвідношенні 3:1 та поставте на вогонь. Коли розчин закипить, вогонь зменште до мінімуму та залишіть варитися на воді.

Цитрусові фрукти

Позбутися від їдкого запаху гару можна за допомогою лимонів та апельсинів. Наріжте їх у каструлю з водою та варіть 30 хвилин. Повітря наповниться цитрусовим ароматом та переб’є поганий запах у квартирі.

Сіль

Розмішайте 10 столових ложок солі в 1 літрі теплої води та залишіть ємність на 10 годин у приміщенні. Сольовий розчин вбере всі погані запахи.

Кава

Мелену каву треба розсипати в чашки та розставити по всій квартирі. За кілька годин неприємний запах вивітриться.

Експерти також рекомендують зволожити приміщення, щоб запах горілого швидше зникнув. Для цього порозвішуйте вологі ганчірки чи махрові рушники в тих місцях, де було загоряння. Запах з тканин вивести буде вкрай важко, тому рекомендовано брати щось старе.