В отличие от постельных клопов они не являются паразитами, которые кусают или залезают под кожу, но спать с ними опасно, поскольку они могут нарушать сон и вызывать дискомфорт, пишет The Spruce.

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Несмотря на то, что пылевые клещи незаметны нашему глазу, обнаружить их можно по нескольким признакам:

Крошечные черные или коричневые пятнышки на матрасе;

Зуд кожи в постели;

Ощущение симптомов аллергии во время сна (слезотечение, насморк, чихание, боль в горле).

Если же вы чувствуете эти симптомы, то стоит прибегнуть к пропылесошиванию матраса хотя бы раз в месяц, чтобы убрать пылевых клещей.



Матрас надо обязательно пропылесосить / Фото Pexels

Как почистить матрас от клещей

Сначала снимите защиту с матраса и пыленепроницаемый чехол. Используйте пылесос с насадкой-щеткой для обивки, чтобы тщательно от всего избавиться. Не забывайте пропылесосить боковины, а также рекомендуется вытереть пыль с каркаса кровати.

Специалисты советуют для того, чтобы освежить матрас – посыпать его пищевой содой и дать настояться час, а тогда уже приступать к процедуре с пылесосом.

Далее рекомендуется заменить защитный чехол для матрасов и застелить кровать чистым постельным бельем.

Тот комплект постельного белья, который был до уборки, надо обязательно постирать при высокой температуре. В стиральную машину надо также бросить покрывало от кровати и пижаму, в которой вы спали.

Чтобы избавиться от пылевых клещей, рекомендуется снизить риск влажности. Пылевые клещи отлично размножаются и процветают при влажности выше 50%. При более низкой влажности их развитие блокируется. Чтобы уменьшить влажность – ежедневно открывайте окна.