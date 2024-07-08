Проблема всех женщин: как устранить раздражение в зоне бикини после бритья

Зона бикини для женщин является настоящей проблемой, поскольку она больше всего страдает от раздражения после бритья. Оно может возникнуть не только после бритвы, но и после эпилятора, шугаринга или восковой депиляции.

Кожа в зоне бикини покрывается маленькими гнойничками или прыщами, может покраснеть и отечь. В некоторых случаях после неудачного шугаринга, кожа начинает чесаться и как следствие – на зоне бикини даже появляются маленькие синяки. Избежать раздражения в зоне бикини можно, если знать некоторые секреты бритья.

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Как избавиться от раздражения в зоне бикини

В зоне бикини часто врастают волосы в коже. Их при необходимости надо удалить пинцетом. После этого обработайте воспаление антибактериальной жидкостью. Лучше всего использовать хлоргексидин, потому что антисептик содержит спирт.

Тогда нанесите успокаивающий крем или мазь для заживления. Подойдет любой крем, который содержит в составе антибактериальные травы, тальк и цинк.

Обратите внимание, что сыпь после бритья может быть следствием аллергической реакции на гель или пенку для бритья. Если замечаете раздражение после этих средств, тогда лучше сменить его.



Раздражение может быть не только в зоне бикини, но и на ногах / Фото Pexels

Как предотвратить раздражение в зоне бикини

Ваши средства для бритья должны быть качественными, поскольку воспаление возникают из-за старых лезвий, или плохой конфигурации бритвы, которой вы давите на кожу. А еще грязные лезвия становятся средой для размножения бактерий.

Правильная техника бритья

Если придерживаться техники бритья, то можно уменьшить риск травмирования кожи и избавиться от раздражения.

Сначала обработайте кожу скрабом, чтобы уменьшить риск врастания волосков. Используйте специальные гели и пенки, которые смягчают процесс удаления волос.

Важным является также направление бритья волос. Делайте это не против роста волос, а в направлении их роста. Это может помочь от раздражения и врастания.

После бритья наносите лосьон или крем для увлажнения с успокаивающими компонентами в составе. Также не стоит длительное время пользоваться одним и тем же лезвием, поскольку со временем оно затупляется, поэтому ухудшает качество бритья и провоцирует раздражение.