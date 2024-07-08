Проблема всіх жінок: як усунути подразнення в зоні бікіні після гоління

Зона бікіні для жінок є справжньою проблемою, оскільки вона найбільше страждає на подразнення після гоління. Воно може виникнути не лише після бритви, але й після епілятора, шугарингу чи воскової депіляції.

Шкіра в зоні бікіні покривається маленькими гнійничками чи прищами, може почервоніти й набрякнути. У деяких випадках після невдалого шугарингу, шкіра починає свербіти і як наслідок – на зоні бікіні навіть з’являються маленькі синці. Уникнути подразнення в зоні бікіні можна, якщо знати деякі секрети гоління.

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Як позбутися подразнення в зоні бікіні

У зоні бікіні часто вростає волосся у шкірі. Його за необхідності треба видалити пінцетом. Після цього обробіть запалення антибактеріальною рідиною. Найкраще використовувати хлоргексидин, бо антисептик містить спирт.

Тоді нанесіть заспокійливий крем чи мазь для загоювання. Підійде будь-який крем, який містить у складі антибактеріальні трави, тальк та цинк.

Зверніть увагу, що висип після гоління може бути наслідком алергічної реакції на гель чи пінку для гоління. Якщо помічаєте подразнення після цих засобів, тоді краще змінити його.



Подразнення може бути не лише в зоні бікіні, але й на ногах / Фото Pexels

Як запобігти подразненню в зоні бікіні

Ваші засоби для гоління повинні бути якісними, оскільки запалення виникають через старі леза, чи погану конфігурацію бритви, якою ви тиснете на шкіру. А ще брудні леза стають середовищем для розмноження бактерій.

Правильна техніка гоління

Якщо дотримуватися техніки гоління, то можна зменшити ризик травмування шкіри та позбутися від роздратування.

Спочатку обробіть шкіру скрабом, щоб зменшити ризик вростання волосків. Використовуйте спеціальні гелі та пінки, які пом’якшують процес видалення волосся.

Важливим є також напрямок гоління волосся. Робіть це не проти росту волосся, а в напрямку їх росту. Це може допомогти від подразнення та вростання.

Після гоління наносьте лосьйон чи крем для зволоження із заспокійливими компонентами у складі. Також не варто тривалий час користуватися одним і тим же лезом, оскільки з часом воно затуплюється, тож погіршує якість бриття та провокує подразнення.