Как вывести шерсть животных с одежды во время стирки: 4 простых и удобных метода
- Для удаления шерсти животных во время стирки можно использовать кухонную губку, влажную салфетку, сетчатый мешок или шарики/диски для стирки.
- Каждый из этих методов помогает эффективно собрать шерсть с одежды в процессе стирки.
Домашние животные оставляют немало шерсти на одежде, которая может быть на ней даже после стирки. Такая проблема очень часто встречается у тех, кто имеет кошек или собак с длинной шерстью. Решить все можно очень легко с помощью нескольких лайфхаков.
Чтобы вернуть вещам ухоженный вид, стоит применить определенные хитрости, пишет 24 Канал. Некоторые хозяйки уже давно нашли методы, которые действительно работают и являются действенными. Далее расскажем, чем именно стоит вывести шерсть для животных.
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Кухонная губка
Поместите чистую кухонную губку в барабан, а после завершения стирки вы увидите, что губка как магнит, собрала все ворсинки и шерсть животных. Можете бросать губку в барабан во время каждой стирки, а после месяца пользования менять на другую.
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Влажная салфетка
Обычная влажная салфетка способна собрать на себя шерсть, волосы, нити. Используйте гигиеническую влажную салфетку, которая является достаточно плотной и не рвется при растяжении. Для достижения лучшего результата, можно добавить несколько влажных салфеток.
Шерсть с одежды можно легко вывести / Фото Pexels
Сетчатый мешок
Специальный сетчатый мешок для стирки выполняет функцию фильтра и во время стирки собирает на себя большую часть шерсти. Такой мешок понадобится всем, у кого остается много шерсти на одежде.
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Шарики или диски для стирки
Для стирки есть специальные шарики или диски, сделанные из пластика или силикона. Бросьте эти изделия в барабан, чтобы собрать всю шерсть и ворс. Их надо поместить в барабан, а после стирки удалить из них накопленный мусор и прополоскать.