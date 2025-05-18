Як вивести шерсть тварин з одягу під час прання: 4 прості й зручні методи

Домашні тварини залишають чимало шерсті на одязі, яка може бути на ньому навіть після прання. Така проблема дуже часто зустрічається в тих, хто має кішок чи собак з довгою шерстю. Вирішити все можна дуже легко за допомогою кількох лайфхаків.

Щоб повернути речам доглянутий вигляд, варто застосувати певні хитрощі, пише 24 Канал. Деякі господині вже давно знайшли методи, які справді працюють та є дієвими. Далі розповімо, чим саме варто вивести шерсть для тварин.

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Кухонна губка

Помістіть чисту кухонну губку в барабан, а після завершення прання ви побачите, що губка як магніт, зібрала всі ворсинки й шерсть тварин. Можете кидати губку в барабан під час кожного прання, а після місяця користування змінювати на іншу.

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Волога серветка

Звичайна волога серветка здатна зібрати на себе шерсть, волосся, нитки. Використовуйте гігієнічну вологу серветку, яка є досить щільною та не рветься при розтягуванні. Для досягнення кращого результату, можна додати кілька вологих серветок.



Шерсть з одягу можна легко вивести / Фото Pexels

Сітчастий мішок

Спеціальний сітчастий мішок для прання виконує функцію фільтра й під час прання збирає на себе більшу частину шерсті. Такий мішок знадобиться всім, в кого залишається багато шерсті на одязі.

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Кульки чи диски для прання

Для прання є спеціальні кульки чи диски, що зроблені з пластику або силікону. Вкиньте ці вироби у барабан, щоб зібрати всю шерсть та ворс. Їх треба помістити в барабан, а після прання видалити з них накопичене сміття й прополоскати.