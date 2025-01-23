О сквозняках с подоконника можете забыть: элементарный способ утеплить окно

Зимой чрезвычайно важно сохранять тепло внутри дома – но окна и щели в них могут существенно снизить комфорт. К счастью, утеплить дом можно без лишних усилий.

Окна – и старые, и даже пластиковые, могут легко стать причиной потери тепла в доме, поэтому стоит знать, как их утеплить и предотвратить появление сквозняков, сообщает 24 Канал. Поэтому нужно запомнить несколько элементарных методов утепления.

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Как утеплить старые окна?

Если вы заметили, что холодный воздух проникает в пространство под окном, нужно немедленно принять меры. Первое, на что нужно обратить внимание – это отлив окна. Обычно между окном и стеной образуются пустоты, и именно через них и проникают холод и сквозняки.

Прежде всего снимите отлив, открутив два шурупа и потянув его вверх и в сторону. Если на нем есть старая полоска пены, ее нужно срезать. Поверхность обработайте наждачной бумагой, чтобы устранить остатки старого материала. Хорошо протрите щеткой и при необходимости сполосните под душем.

После очистки обратите внимание на щели между окном и стеной. Лучше всего для их заполнения подойдет монтажная пена. С помощью пистолета для пены или обычного ручного баллона заполните все щели под окном, а также пустоты между внешней и внутренней стеной.

Пеной стоит пройтись и по внешней части окна, где часто образуются микротрещины, что тоже могут пропускать холодный воздух. После этого нужно подождать несколько дней, пока пена высохнет и затвердеет. Тогда отлив стоит вернуть на место, и вы сразу же заметите значительные изменения.



Окна можно легко утеплить / Фото Pexels

Как утеплить пластиковые окна?

Если продувают пластиковые окна, нужно устранить причину проблемы: для этого отрегулируйте механизм, отвечающий за плотность прижима створки к раме.

Отрегулировать прижим можно поворотом цапфы. Используйте соответствующий шестигранный ключ или отвертку. Поворот в левую сторону увеличивает прижим, а в правую – ослабляет его.

Но если продумает со скосов, причиной является разрушение монтажного шва. Для того, чтобы избавиться от проблемы, нужно разобрать конструкцию и заново нанести пену по периметру окна. Если же вы заметили продувание по стыку импоста и рамы, этот случай может подпадать под гарантию, поэтому стоит обратиться к производителю окон.