Про протяги з підвіконня можете забути: елементарний спосіб утеплити вікно

Взимку надзвичайно важливо зберігати тепло всередині оселі – але вікна і щілини в них можуть суттєво знизити комфорт. На щастя, утеплити дім можна без зайвих зусиль.

Вікна – і старі, і навіть пластикові, можуть легко стати причиною втрати тепла у домі, тож варто знати, як їх утеплити і запобігти появі протягів, повідомляє 24 Канал. Тож потрібно запам'ятати кілька елементарних методів утеплення.

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Як утеплити старі вікна?

Якщо ви помітили, що холодне повітря проникає у простір під вікном, потрібно негайно вжити заходів. Перше, на що потрібно звернути увагу – це відлив вікна. Зазвичай між вікном та стіною утворюються порожнечі, і саме через них і проникають холод та протяги.

Перш за все зніміть відлив, відкрутивши два шурупи та потягнувши його вгору та вбік. Якщо на ньому є стара смужка піни, її потрібно зрізати. Поверхню обробіть наждачним папером, аби усунути залишки старого матеріалу. Добре протріть щіткою та за необхідності сполосніть під душем.

Після очищення зверніть увагу на щілини між вікном та стіною. Найкраще для їхнього заповнення підійде монтажна піна. За допомогою пістолета для піни чи звичайного ручного балона заповніть усі щілини під вікном, а також порожнечі між зовнішньою та внутрішньою стіною.

Піною варто пройтися і по зовнішній частині вікна, де часто утворюються мікротріщини, що теж можуть пропускати холодне повітря. Після цього потрібно почекати кілька днів, поки піна висохне і затвердне. Тоді відлив варто повернути на місце, і ви одразу ж помітите значні зміни.



Вікна можна легко утеплити / Фото Pexels

Як утеплити пластикові вікна?

Якщо продувають пластикові вікна, потрібно усунути причину проблеми: для цього відрегулюйте механізм, що відповідає за щільність притиску стулки до рами.

Відрегулювати притиск можна поворотом цапфи. Використовуйте відповідний шестигранний ключ чи викрутку. Поворот в ліву сторону збільшує притиснення, а в праву – послаблює його.

Але якщо продумає зі скосів, причиною є руйнування монтажного шва. Для того, щоб позбутися проблеми, потрібно розібрати конструкцію та заново нанести піну по периметру вікна. Якщо ж ви помітили продування по стику імпоста та рами, цей випадок може підпадати під гарантію, тож варто звернутися до виробника вікон.