Самыми эффективными средствами от комаров считаются растворы на основе лимонного сока, соды, уксуса, кукурузной муки или других не менее действенных средств.

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Средство с лимонным соком

Выжмите 5 лимонов и налейте сок в бутылку с распылителем на сорняки. Лимонная кислота просочится в листья и стебли и высушит сорняк.

Средство с содой и уксусом

250 граммов соды надо смешать с 5 стаканами уксуса. К этому раствору добавьте несколько капель лимонного сока. Смесью опрыскайте сорняки из пульверизатора.

Средство с кипятком

Кипяток способен эффективно вывести сорняки. Прополите место между плитами и залейте кипяченой водой. Эту процедуру надо повторять регулярно.



Кипяток способен избавить от сорняков / Фото Pexels

Кукурузная мука

В период прорастания сорняков, ее надо равномерно распределить по поверхности почвы, а чтобы порошок прилип к растению, сверху легко полейте его водой.

Уксус

Смешайте 1 литр уксуса с 1 столовой ложкой жидкости для мытья посуды в пульверизаторе. Эту смесь надо распылить на сорняки.

Как предотвратить появление сорняков

Полив газона несколько раз в неделю приведет к быстрому росту сорняков. Глубокого полива достаточно будет два раза в неделю. И хоть ручная прополка достаточно трудоемкая, выдергивание сорняков увеличивает шанс на то, чтобы их быстрее вывести. Чтобы облегчить подкапывание, используйте садовый нож, чтобы полностью вытянуть сорняк.