Самыми эффективными средствами от комаров считаются растворы на основе лимонного сока, соды, уксуса, кукурузной муки или других не менее действенных средств.
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Средство с лимонным соком
Выжмите 5 лимонов и налейте сок в бутылку с распылителем на сорняки. Лимонная кислота просочится в листья и стебли и высушит сорняк.
Средство с содой и уксусом
250 граммов соды надо смешать с 5 стаканами уксуса. К этому раствору добавьте несколько капель лимонного сока. Смесью опрыскайте сорняки из пульверизатора.
Средство с кипятком
Кипяток способен эффективно вывести сорняки. Прополите место между плитами и залейте кипяченой водой. Эту процедуру надо повторять регулярно.
Кипяток способен избавить от сорняков / Фото Pexels
Кукурузная мука
В период прорастания сорняков, ее надо равномерно распределить по поверхности почвы, а чтобы порошок прилип к растению, сверху легко полейте его водой.
Уксус
Смешайте 1 литр уксуса с 1 столовой ложкой жидкости для мытья посуды в пульверизаторе. Эту смесь надо распылить на сорняки.
Как предотвратить появление сорняков
Полив газона несколько раз в неделю приведет к быстрому росту сорняков. Глубокого полива достаточно будет два раза в неделю. И хоть ручная прополка достаточно трудоемкая, выдергивание сорняков увеличивает шанс на то, чтобы их быстрее вывести. Чтобы облегчить подкапывание, используйте садовый нож, чтобы полностью вытянуть сорняк.