Найефективнішими засобами від комарів вважаються розчини на основі лимонного соку, соди, оцту, кукурудзяного борошна чи інших не менш дієвих засобів.

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Засіб з лимонним соком

Вичавіть 5 лимонів та налийте сік у пляшку з розпилювачем на бур’яни. Лимонна кислота просочиться в листя і стебла та висушить бур’ян.

Засіб з содою та оцтом

250 грамів соди треба змішати з 5 склянками оцту. До цього розчину додайте кілька крапель лимонного соку. Сумішшю обприскайте бур’яни з пульверизатора.

Засіб з окропом

Окріп здатен ефективно вивести бур’яни. Прополіть місце між плитами та залийте кип’яченою водою. Цю процедуру треба повторювати регулярно.



Окріп здатен позбавити від бур'янів / Фото Pexels

Кукурудзяне борошно

У період проростання бур’янів, його треба рівномірно розподілити по поверхні ґрунту, а щоб порошок прилипнув до рослини, зверху легко полийте його водою.

Оцет

Змішайте 1 літр оцту з 1 столовою ложкою рідини для миття посуду в пульверизаторі. Цю суміш треба розпилити на бур’яни.

Як запобігти появі бур'янів

Полив газону кілька разів на тиждень призведе до швидкого росту бур’янів. Глибокого поливу достатньо буде два рази на тиждень. І хоч ручне прополювання досить трудомістке, висмикування бур’янів збільшує шанс на те, щоб їх швидше вивести. Щоб полегшити підкопування, використовуйте садовий ніж, щоб повністю витягнути бур’ян.