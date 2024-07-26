Если в вашем доме появились тараканы, нужно сразу же бить тревогу, ведь эти насекомые очень быстро размножаются. Они могут быть не только неприятными, но и разносить по дому грязь и инфекции.

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Борная кислота

Порошок можно найти в любой аптеке, и он не только чрезвычайно действенный, но и достаточно дешевый. Он также поможет достаточно активно бороться с тараканами. Только насекомое проглотит борную кислоту, ей станет плохо, и через некоторое время она погибнет.

Лучше всего смешивать борную кислоту с желтком яйца – сырым или вареным. Эту смесь нужно намазать во всех местах, где вы видели тараканов. Впрочем, этот способ все же имеет несколько недостатков: прежде всего, он достаточно медленный, и вам может понадобиться примерно месяц для того, чтобы избавиться от всех насекомых.

Порошки и гранулы

Это синтетический яд, который очень часто используют для борьбы с тараканами.

Обычно в порошки добавляют достаточно сильные ингредиенты и нервно-паралитические вещества. Порошки нужно рассыпать в местах, где бегают насекомые, и когда тараканы пробегают по нему, этого контакта достаточно, чтобы вредитель погиб.



От тараканов нужно избавляться / Фото Pexels

Гели и ловушки

В магазинах вы можете приобрести также или гели, или специальные ловушки, которые имеют гель внутри. Такие средства – это яд для тараканов, который имеет привлекательный запах и побуждает насекомых его быстрее есть. Наносить их нужно в местах, где вы замечали вредителей.

Впрочем, будьте осторожны при использовании таких средств и держите их подальше от детей.

Аэрозоли

Они также содержат нервно-паралитическое вещество, и во время распыления аэрозоль может попасть во все труднодоступные места. Когда он попадает на тараканов, вещество приводит к летальному исходу.

Использовать их стоит осторожно, и перед использованием аэрозоля не забудьте сперва одеть маску. Для повышения эффективности средства нужно закрыть окна, а затем выйти из комнаты и закрыть за собой дверь. После этого не забудьте провести влажную уборку и проветрить комнату.