Тли больше не будет: как действенно избавиться от вредителей без химии

Каждый садовод знает насколько тля является вредной для деревьев и растений на огороде. Именно поэтому с ней надо обязательно бороться с помощью действенных растворов.

Не всегда для того, чтобы вывести тлю с огорода надо использовать химические средства. Иногда народные методы, которые уже за годы испытали садоводы, намного эффективнее, чем средства купленные из магазина.

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Уксус

Резкий запах уксуса отпугивает тлю. В 10 литрах воды надо развести 10 столовых ложек яблочного уксуса или 5 столовых ложек обычного уксуса. К раствору можно немного добавить жидкого мыла. Раствор размешайте и опрыскайте им кусты, деревья и цветы.

Древесная зола

Для приготовления раствора подогрейте ведро воды, добавьте туда 2 стакана древесной золы и 30 граммов жидкого мыла. Хорошо все перемешайте и оставьте настояться на 12 часов. После этого перелейте в пульверизатор и опрыскайте наземные части растений. Тля от такого раствора погибнет.

Настойка валерианы

Вам понадобится 3 литра воды, 50 миллиграммов жидкого мыла и 25 миллиграммов настойки валерианы. Все компоненты надо соединить, перемешать и опрыскать полученным раствором все растения с тлей.

Молотый перец

На 1 литр воды нужно 50 граммов молотого перца. Раствор вскипятите и оставьте на сутки, чтобы он настоялся. Процедите и добавьте 10 граммов жидкого мыла. Этим раствором опрыскивайте деревья, кусты и растения в саду.

Лучше опрыскивание проводить после дождя, если в течение нескольких следующих дней будет сухая погода. При необходимости растворы можно менять и повторять опрыскивание. Садоводы говорят, что вы избавитесь не только от тли, но и муравьев.