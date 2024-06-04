Тли больше не будет: мыльный раствор спасет растения от вредителей

Тля - вредный вид насекомых, с которыми чаще всего сталкиваются садоводы. Они паразитируют на листьях, побегах, высасывают соки и ослабляют растения. Появляются именно в начале лета, поэтому от них следует быстро избавиться.

Побороть их можно благодаря опрыскиванию различными растворами и отварами. Они эффективны и сразу после применения смогут убить вредителей. А еще они натуральные, поэтому сохраняют урожай без причинения вреда здоровью человека.

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Как приготовить мыльный раствор для опрыскивания

Настойка из полыни и мыла

200 граммов полыни измельчите и поместите смесь в банку с 1 литром воды. Этот раствор надо держать в темном месте сутки. После этого настойку процедите и добавьте жидкое или хозяйственное мыло. Этим раствором можно полить пораженные растения.



Тля негативно влияет на растения / Фото Unsplash

Раствор из золы и мыла

2 стакана золы залейте 1 литром кипятка. Когда раствор остынет, разведите в 5 литрах воды и добавьте мыло.

Раствор из соды и мыла

В 1 литре воды разведите 1 столовую ложку соды и жидкого мыла. Этот раствор является популярным в борьбе с вредителями. Любым из этих растворов опрыскайте растения.

В борьбе с тлей использовать можно жидкое мыло и хозяйственное. Единственное отличие лишь в пропорциях. На 300 граммов хозяйственного мыла надо 10 литров воды, а для жидкого – 150 миллилитров.