Тля исчезнет из роз и смородины: вот как приготовить домашний отпугиватель

Тля может стать настоящей проблемой для многих садоводов. Но от нее можно избавиться, если знать правильные способы.

Многие дачники беспокоятся из-за тли и вреда, который она наносит растениям. Но существует достаточно простой и действенный способ, который поможет от нее избавиться, и для него вам даже не понадобится тратить много денег или усилий.

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Как отпугнуть тлю

Существует одно аптечное средство, которое очень часто используют садоводы и огородники, когда говорится об отпугивании вредителей и подкормке растений – и это нашатырный спирт. Он поможет вам избавиться и от тли, которая очень часто наседает на розы и ягодные кусты, и особенно сильно от нее может пострадать смородина.

Для того, чтобы обработать кусты нашатырным спиртом, вам нужно подготовить специальный раствор. Разведите в небольшом количестве воды 2 столовые ложки нашатырного спирта и столовую ложку жидкого мыла. Вместо него вы можете использовать также и жидкое моющее средство.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Смесь нужно залить в 8 – 10 литров теплой воды и тщательно перемешать. После этого полученным раствором уже можно опрыскивать розы и смородину. Делать это обязательно нужно снизу вверх, и лучше всего для этого использовать специальный опрыскиватель.



Тля может испортить кусты роз / Фото Pexels

И всего одно это бюджетное средство – это все, что вам нужно для того, чтобы защитить ваши кусты от тли.