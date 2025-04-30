Тля исчезнет с деревьев и кустов: поможет одно копеечное средство
- Тля наносит вред растениям, высасывая сок из побегов, листьев и бутонов, и может быстро размножаться, уничтожая урожай и растения.
- Для борьбы с тлей можно использовать мыльный раствор, настой чеснока или раствор нашатырного спирта как эффективные народные средства.
- Муравьи могут способствовать распространению тли, перенося личинки на другие растения.
Садоводы знают, что весной и летом совсем нелишним будет чаще осматривать кусты и деревья у себя на участке, чтобы вовремя обнаружить тлю.
Заметить вовремя тлю у себя в саду – чрезвычайно важно, ведь трудно преувеличить вред, который могут нанести растениям эти маленькие букашки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Klioma.
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Как избавиться от тли в саду?
Только вы заметили вредителя в саду, терять время не стоит – нужно принять меры как можно быстрее, чтобы избавиться от прожорливого насекомого. Ведь стоит дать им разгуляться у себя в саду, как она уничтожит не только урожай, но и сами растения.
Тля, или как ее еще называют, тля, опасна тем, что питается соком, что высасывает из побегов листьев и бутонов цветов. Она может размножаться чрезвычайно быстро, и поэтому ее колонии за короткий срок легко уничтожают даже крупные растения и могут перемещаться по всему саду и огороду.
С тлей в саду нужно бороться / Фото Pexels
В распространении тли большую роль могут играть муравьи. Их привлекает сладкий нектар, что выделяет тля, и поэтому муравьи не уничтожают этого вредителя, а наоборот, только переносят личинки на другие растения.
Кстати, на участке может беспокоить не только тля. Ранее мы уже рассказывали, какие растения можно посадить, чтобы избавиться от клещей.
Многие садоводы и огородники, когда говорится о борьбе с тлей, стараются как можно меньше прибегать к химическим покупным средствам. И часто действительно можно обойтись только народными методами. В частности, есть несколько рецептов, которые используют чаще всего.
- Мыльный раствор. Для того, чтобы его сделать, нужно взять только хозяйственное или дегтярное мыло. Возьмите 100 граммов продукта и разведите его в 10 литрах горячей воды. Когда же жидкость остынет, тщательно опрыскайте ею пораженные участки.
- Настой чеснока. Тля очень не любит чесночный специфический аромат, поэтому это средство обычно оказывается достаточно эффективным. Нужно взять 100 граммов чеснока ту 15 чесночных стрело, и залить их 10 литрами горячей воды, а тогда дать настояться несколько дней. После этого процедите настой и тщательно обработайте растения.
- Раствор нашатырного спирта. Нашатырный спирт – это еще одно дешевое средство, что может эффективно справиться с тлей. Нужно взять 50 миллилитров продукта и развести их в 10 литрах воды, а после этого добавить немного мыльного раствора – чтобы средство лучше прилипало к листьям. Раствором нужно тщательно обработать деревья и кусты, на которых вы заметили тлю.