Тля исчезнет с деревьев и кустов: поможет одно копеечное средство

Садоводы знают, что весной и летом совсем нелишним будет чаще осматривать кусты и деревья у себя на участке, чтобы вовремя обнаружить тлю.

Заметить вовремя тлю у себя в саду – чрезвычайно важно, ведь трудно преувеличить вред, который могут нанести растениям эти маленькие букашки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Klioma.

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Как избавиться от тли в саду?

Только вы заметили вредителя в саду, терять время не стоит – нужно принять меры как можно быстрее, чтобы избавиться от прожорливого насекомого. Ведь стоит дать им разгуляться у себя в саду, как она уничтожит не только урожай, но и сами растения.

Тля, или как ее еще называют, тля, опасна тем, что питается соком, что высасывает из побегов листьев и бутонов цветов. Она может размножаться чрезвычайно быстро, и поэтому ее колонии за короткий срок легко уничтожают даже крупные растения и могут перемещаться по всему саду и огороду.



С тлей в саду нужно бороться / Фото Pexels

В распространении тли большую роль могут играть муравьи. Их привлекает сладкий нектар, что выделяет тля, и поэтому муравьи не уничтожают этого вредителя, а наоборот, только переносят личинки на другие растения.

Кстати, на участке может беспокоить не только тля. Ранее мы уже рассказывали, какие растения можно посадить, чтобы избавиться от клещей.

Многие садоводы и огородники, когда говорится о борьбе с тлей, стараются как можно меньше прибегать к химическим покупным средствам. И часто действительно можно обойтись только народными методами. В частности, есть несколько рецептов, которые используют чаще всего.