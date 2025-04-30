Попелиця зникне з дерев та кущів: допоможе один копійчаний засіб

Садівники знають, що навесні та влітку зовсім незайвим буде частіше оглядати кущі та дерева в себе на ділянці, аби вчасно виявити попелицю.

Помітити вчасно попелицю у себе в садку – надзвичайно важливо, адже важко перебільшити шкоду, яку можуть завдати рослинам ці маленькі комашки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Klioma.

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Як позбутися попелиці у саду?

Щойно ви помітили шкідника у саду, гаяти час не варто – потрібно вжити заходів якнайшвидше, аби позбутися ненажерливої комахи. Адже варто дати їх розгулятися в себе в саду, як вона знищить не тільки урожай, але й самі рослини.

Попелиця, або як її ще називають, тля, небезпечна тим, що харчується соком, що висмоктує з пагонів листя та бутонів квітів. Вона може розмножуватися надзвичайно швидко, і тому її колонії за короткий термін легко знищують навіть великі рослини та можуть переміщуватися по всьому саду та городу.



З попелицею у саду потрібно боротися / Фото Pexels

У поширенні попелиці велику роль можуть відігравати мурахи. Їх приваблює солодкий нектар, що виділяє тля, і тому мурахи не знищують цього шкідника, а навпаки, тільки переносять личинки на інші рослини.

До речі, на ділянці може турбувати не тільки попелиця. Раніше ми вже розповідали, які рослини можна посадити, аби позбутися кліщів.

Чимало садівників та городників, коли мовиться про боротьбу з попелицею, намагаються якомога менше вдаватися до хімічних покупних засобів. І часто й справді можна обійтися тільки народними методами. Зокрема, є кілька рецептів, які використовують найчастіше.