От жуков, слизней и клещей: 6 способов использования порошка горчицы

Горчицу часто используют для приготовления каких-то блюд, впрочем опытные специалисты обнаружили, что она может понадобиться в хозяйстве. В первую очередь горчица является хорошим отпугивателем от вредителей.

Сухой порошок горчицы намного действеннее, чем некоторые специальные растворы, которые теряют действенность после осадков. В сухую погоду действие горчицы держится до 2-х недель.

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Раствором горчичного порошка растение надо опрыскивать утром или вечером, чтобы не вызвать ожоги листьев от прямого солнечного света. В отличие от инсектицидов, горчица не накапливается в почве, поэтому является безопасной. От каких вредителей может спасти порошок – читайте далее.

От колорадского жука

В 10 литрах горячей воды разведите 200 граммов горчичного порошка и оставьте под крышкой на 2 часа. Затем процедите через марлю и добавьте 5 столовых ложек 9% уксуса и 50 граммов натертого хозяйственного мыла.

Этим раствором опрыскивайте картофель, помидоры, баклажаны. Достаточно будет одного раза в неделю, но после дождя процедуру можно повторить. Если поливать этим средством почву раз в неделю, то можно избавиться от проволочника.

От слизней

Порошок горчицы, молотый острый перец и порошкообразную древесную золу смешайте в одинаковых пропорциях. Применяйте на местах скопления слизней один раз в месяц.



Порошок горчицы отпугнет слизней / Фото Pexels

От бабочек и гусениц

В 10 литрах воды размешайте 1 стакан горчичного порошка и табачной пыли. Накройте крышкой и оставьте на 3 дня. После этого процедите и обрабатывайте междурядья каждые 10 дней.

От тли, клещей

В ведре воды надо развести 100 граммов порошка, который должен настаиваться в тепле 2 суток. Далее процедите, разбавьте с водой в пропорции 1:2 и добавьте 40 миллиграммов жидкого мыла. Опрыскивать чем раствором можно растения каждые 15 дней.

От блошки

Блошки любят свеклу, редис, капусту. Их уничтожить можно, если поливать грядки горчичным настоем. В 10 литрах надо растворить полстакана горчичного порошка и оставить на 2 часа. Опрыскивать раствор надо по листьям.

От мучнистой росы

Смешайте полстакана йодированной соли и сухой горчицы и размешайте в ведре с водой. Лейкой полейте репчатый лук. Достаточно применить это средство раз в сезон.