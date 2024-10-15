Как избавиться от запаха из обуви всего за несколько минут: она будет пахнуть свежестью

Неприятный запах в обуви это проблема, с которой так или иначе приходилось сталкиваться каждому. Но когда времени нет, нужно найти быстрый способ улучшить аромат из ботинок.

Запах пота в обуви может быть очень неприятным, и идти в гости в ботинках, которые плохо пахнут, не хочет никто. Но если у вас есть всего несколько свободных минут, вы можете исправить ситуацию, и Советы 24 подготовили несколько простых способов, как именно.

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Как улучшить запах из обуви

Наиболее эффективный метод, который вы можете использовать – это спирт или дезинфекционный спрей. Спирт может убить бактерии, которые заставляют обувь плохо пахнуть. Лучше всего будет применить водку или любое другое спиртовое средство, распылив его на внутреннюю часть обуви.

Это займет меньше минуты, но поможет справиться со всеми следами запахов.



Обувь можно очистить очень быстро / Фото Pexels

Но если у вас есть немного больше времени, вы можете использовать и другие эффективные методы. Например, вы можете взять пищевую соду, которая найдется на каждой кухне. Возможно, вы уже слышали, что ее часто кладут в холодильник, чтобы она поглощала все неприятные запахи. Вы можете использовать этот фокус и с ботинками. Для этого просто нужно снять стельки и посыпать их содой и оставить на ночь.

Вот еще несколько других способов, что помогут избавиться от запаха в обуви: