Як позбутися запаху зі взуття всього за кілька хвилин: воно буде пахнути свіжістю

Неприємний запах у взутті – це проблема, з якою так чи інакше доводилося стикатися кожному. Але коли часу немає, потрібно знайти швидкий спосіб покращити аромат з черевиків.

Запах поту у взутті може бути дуже неприємним, і йти в гості у черевиках, які погано пахнуть, не хоче ніхто. Та якщо у вас є всього кілька вільних хвилин, ви можете виправити ситуацію, і Поради 24 підготували кілька простих способів, як саме.

Цікаво Це важливо знати: які продукти не треба тримати в холодильнику

Як покращити запах зі взуття

Найбільш ефективний метод, який ви можете використати – це спирт або ж дезінфекційний спрей. Спирт може вбити бактерії, які змушують взуття погано пахнути. Найкраще буде застосувати горілку чи будь-який інший спиртовий засіб, розпиливши його на внутрішню частину взуття.

Це займе менше хвилини, але допоможе впоратися з усіма слідами запахів.



Взуття можна очистити дуже швидко / Фото Pexels

Але якщо у вас є трохи більше часу, ви можете використати й інші ефективні методи. Наприклад, ви можете взяти харчову соду, яка знайдеться на кожній кухні. Можливо, ви вже чули, що її часто кладуть у холодильник, аби вона поглинала усі неприємні запахи. Ви можете використати цей фокус і з черевиками. Для цього просто потрібно зняти устілки та посипати їх содою та залишити на ніч.

Ось ще кілька інших способів, що допоможуть позбутися запаху у взутті: