Как быстро вывести запах секонда с одежды за один раз: 3 самых действенных метода

Подержанная одежда из секонда имеет не совсем приятный запах, а в некоторых случаях вещи даже достаточно вонючими. Все наряды из секонд-хенда проходит обработку формалином и паром, однако для того, чтобы эти вещи можно было носить, сначала надо избавиться от плохого аромата.

Наряд из секонда имеет специфический запах, пишет 24 Канал. Даже несмотря на то, что подержанная одежда привлекает ценой, все же весомым недостатком является запах, который его выдает. Вещь может быть полностью новая, а вот аромат выдаст то, что одежда приобретена в магазине на вес.

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Многих людей это отпугивает, поэтому после покупки стоит прибегнуть к нескольким действенным манипуляциям, которые лишат наряд этого всем известного нам неприятного шлейфа. Порой обычной стирки недостаточно, поэтому надо постараться немного больше, чтобы вывести плохой запах.

Выведение запаха уксусом

Для раствора вам нужно 100 миллиграммов уксуса, 10 литров горячей воды и 50 граммов соли. Все это растворите и поместите в жидкости вещи на всю ночь. После этого прополощите и бросьте в стиральную машинку для стирки. Эта процедура поможет убрать плохой запах за один раз.



Лучшие методы выведения плохого запаха из секонда / Фото Pexels

Выведение запаха нашатырем

В 5 литрах теплой воды нужно разбавить одну столовую ложку 10% нашатырного спирта. Натуральную вещь надо замочить на час, синтетическую одежду на 6 часов. После замачивания одежду просушите на свежем воздухе на 3 часа. После этого постирайте с ополаскивателем и несколькими каплями эфирного масла. Этот метод тоже действенный, но в одном тазике нельзя замачивать одежду разных цветов.

Выведение запаха морской солью

Чтобы избавиться от плохого запаха, выберите ароматизированную морскую соль. Это может быть цитрусовая, лавандовая или любая другая. На 5 килограммов одежды вам нужно 1 килограмм соли. Растворите ее в тазике с водой и замочите вещи на 2 часа. После этого одежду надо постирать с использованием обычного порошка. Соль нужно найти без красителей, чтобы она не закрасила ткань.